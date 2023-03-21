انطلاق اجتماع رئيس الوزراء الروسي مع الرئيس الصيني

الوكيل الإخباري- انطلق اجتماع اليوم الثلاثاء بين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر الحكومة الروسية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الرئيس الصيني وصل اليوم إلى مقر الحكومة الروسية للاجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، واستقبل ميشوستين الرئيس الصيني بالمصافحة.

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ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.



ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من الزيارة سيتم عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين، وذلك إلى جانب مباحثات الرئيسيين الروسي والصيني.



كذلك من المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني اليوم نحو 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

روسيا اليوم