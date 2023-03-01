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الأربعاء، 01-03-2023 12:18 م

مكتب زيلينسكي ينكر ضلوع أوكرانيا في هجمات على أراض روسيا

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الوكيل الاخباري- زعم ميخائيل بودولاك ، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، بأن سلطات كييف ليست متورطة في هجمات تمت مؤخرا على أراضي روسيا.

وكتب المستشار في تغريدة على تويتر: " أوكرانيا لا تضرب أراضي روسيا الاتحادية. أوكرانيا تخوض حربا دفاعية بهدف نزع احتلال كل أراضيها ".

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يوم أمس الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية، حاولت مهاجمة مواقع للبنية التحتية المدنية، في إقليم كراسنودار، وجمهورية أديغيا.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الدفاعات الروسية الجوية، تمكنت من التصدي لهجوم المسيرات الأوكرانية، ليل الـ 27 من فبراير.

من جانبها قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة مسيرة سقطت قرب محطة لتوزيع الغاز، قرب مدينة كولومنا، بالقرب من موسكو.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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