انطلاق الجلسة الافتتاحية للمجلس النيابي التونسي الجديد

الوكيل الإخباري - انطلقت الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد في تونس بعد انقطاع دام اكثر من سنة ونصف إثر تجميد أعمال المجلس السابق في 25 تموز 2021 بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد ثم حله نهائيا في 30 آذار 2022.

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وتم انتخاب المجلس الجديد على دورتين وفق مقتضيات الدستور الجديد الذي أدخل تعديلات على صلاحيات المجلس التشريعي وسير عمله وبعد تنقيح القانون الانتخابي بالمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 أيلول والذي تم بمقتضاه إدخال تغييرات تعلقت بالخصوص بشروط الترشح لعضوية المجلس وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى جانب إرساء الاقتراع على الأفراد بدل القائمات وفقدان العضويّة بموجب سحب الوكالة.

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