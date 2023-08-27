انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أفادت السلطات ووسائل إعلام بوقوع انفجارات في ضواحي كييف وعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى فجر اليوم الأحد، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أراضي البلاد.





وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن انفجارات وقعت قرب ضواحي المدينة، مشيرة إلى تشغيل الدفاعات الجوية في المنطقة.





وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيركاسي (وسط) بسماع دوي انفجارات في المقاطعة وعمل أنظمة الدفاع الجوي دون ذكر التفاصيل.





وأعلنت سلطة مدينة لفوف (غرب) عن تشغيل الدفاعات الجوية وحثت السكان على البقاء في الملاجئ.

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روسيا اليوم