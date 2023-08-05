الوكيل الإخباري- وزارة الطوارئ الروسية تكشف سبب الانفجارات التي سمعت في مقاطعتي موسكو وتولا

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كشفت وزارة الطوارئ الروسية سبب الانفجارات التي سمع دويها، مساء اليوم، في مقاطعتي موسكو وتولا، حيث أوضحت أنها ناجمة عن نشاط للطيران العسكري.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "الخدمات العملياتية تلقت مكالمات بشأن نشاط الدفاع الجوي وانفجارات في منطقتي تولا وموسكو، حيث كانت الأصوات التي سمعت مرتبطة بطلعات جوية مبرمجة للطيران العسكري".



وأوضحت الوزارة أن المكالمات جاءت من تولا ودوبنا وألكسين وزاوكسكي، مؤكدة أنها "لم تسجل أي حالات طوارئ في المنطقة، وأن أصوات الانفجارات كانت بسبب تحليق جوي مبرمج لطائرة عسكرية".

روسيا اليوم



