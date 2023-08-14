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الإثنين، 14-08-2023 03:03 م

انفجار بالقرب من منتجع روماني على البحر الأسود

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "Agerpres" بوقوع انفجار قوي صباح اليوم الاثنين في منطقة الرصيف بالقرب من فندق "Forum" في منتجع كوستينيشت الروماني على البحر الأسود.

وبحسب المعطيات الأولية، انفجر لغم بحري ولم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات ويعمل رجال الإطفاء والإنقاذ والغواصون العسكريون حاليا في مكان الحادث.

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وقال ممثل دائرة التفتيش لحالات الطوارئ في مقاطعة كونستانتا الرومانية، أندريه إين، إنه يجري حاليا تحديد أسباب الحادث.

وفيما بعد أفادت وسائل إعلام بالعثور على "لغم ثان" ينجرف بالقرب من الرصيف في كوستينيشت. وأبلغ المكتب الصحفي للقوات الرومانية بأن مجموعة جديدة من الغواصين "ستغادر بأسرع ما يمكن على متن سفينة تابعة لخفر السواحل من مدينة مانغاليا إلى المنطقة المحددة لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة اكتشاف لغم".


وسجل الشاطئ الروماني بالبحر الأسود عددا قياسيا من السياح في الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى حوالي 110 آلاف شخص في 15 أغسطس الجاري، عندما تحتفل البلاد بيوم البحرية.

 

RT

 




 

 


 

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