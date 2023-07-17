الأمم المتحدة: الملايين سيواجهون المجاعة لعدم تجديد مبادرة الحبوب

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن الملايين في العالم سيواجهون الجوع، بسبب عدم تجديد مبادرة البحر الأسود للحبوب.

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وأضاف في تصريحات صحفية، أن المستهلك سيواجه أزمة عالمية بسبب زيادة الاسعار بعد القرار الروسي الانسحاب من المبادرة التي بدأت في تموز من العام الماضي.



ومكنت مبادرة البحر الأسود التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا- بوساطة الأمم المتحدة- من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى عن طريق موانئ أوكرانيا، ولعبت دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي.



وتهدف المبادرة التي يديرها مركز التنسيق المشترك ومقره في مدينة اسطنبول، إلى تسهيل الصادرات من ثلاثة موانئ بحرية أوكرانية لجميع أنحاء العالم، بما في ذلك بلدان يعاني فيها بعض السكان من انعدام الأمن الغذائي.

من جانبها ، ادانت الحكومة البريطانية اليوم إعلان روسيا إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.



ونقلت مجلة الايكونومست البريطانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية القول إن "روسيا من خلال قيامها من جانب واحد بالانسحاب من الاتفاقية استخدمت الغذاء كسلاح وتمنع وصول الحبوب إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

بترا