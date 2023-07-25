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الثلاثاء، 25-07-2023 05:28 م

سوريا.. اندلاع حرائق ضخمة في ريف اللاذقية الشمالي

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الوكيل الإخباري - تعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق ضخمة اندلعت في أحراج قرى ريف اللاذقية الشمالي، غربي سوريا.

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وتشارك مروحية تابعة للجيش السوري في عمليات الإطفاء في أحراج سولاس وخربة سولاس وأحراج عين الزرقا وبيت شميسة بمشقيتا بريف اللاذقية الشمالي.


وقال قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر لصحيفة "الوطن"، إنه تم إخماد 12 حريقا خلال الساعات الـ48 الماضية، معظمها نشبت بمساحات من الأعشاب والقصب في مناطق متفرقة من المحافظة.


وأكد تعامل فرق الإطفاء بالسرعة القصوى مع أي بلاغ عن حريق للسيطرة عليه ومنع امتداده وتقليل الأضرار قدر الإمكان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستوى الرطوبة خلال الفترة الحالية.

 

RT

 




 

 


 

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