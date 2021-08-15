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سوريا.. لجنة التفاوض في درعا تعلن تشكيل مركز تنسيقي للتفاوض وإيجاد حل سلمي

الأحد، 15-08-2021 09:00 م

سوريا.. لجنة التفاوض في درعا تعلن تشكيل مركز تنسيقي للتفاوض وإيجاد حل سلمي

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الوكيل الاخباري- أعلن الناطق باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا جنوب سوريا عدنان المسالمة، أنه تم تشكيل مركز تنسيق مكلف بتنظيم وإجراء المفاوضات لإيجاد حل سلمي للوضع في درعا.

وقال المسالمة إن ممثلي جميع الجهات وهم اللواء نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، وممثل وزارة الدفاع، وممثلو عن الأجهزة الأمنية، وممثل لجنة درعا (المركزية) حضروا المفاوضات.

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وأضاف المسالمة أن ممثل روسيا بدأ بطرح الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق من خلال إعداد قائمة بالأسماء التي تمت تسوية أوضاعهم ولائحة بأسماء غير الراغبين بتسوية أوضاعهم ولائحة بأسماء المواطنين الذين سلموا أسلحتهم ولائحة بأسماء الفارين من الخدمة (المنشقين) ولائحة بأسماء المكلفين بالخدمة الإلزامية ولائحة بأسماء المواطنين الذين يخرجون من حاجز السرايا، الذي تقرر أن يعتبر ممر إنساني لمن يرغب بالخروج من البلد فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير تلك الصفة ليصبح للخارجين والداخلين بالأيام المقبلة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تجهيز لجنة التسوية ونقطة لاستلام السلاح في مدرسة زنوبيا.

 

وأكد أنه اعتبارا من اليوم ستتواجد باصات عند حاجز السرايا مع تأمين الحماية لها من الشرطة العسكرية الروسية للراغبين بالخروج من درعا.

وأشار في البيان إلى أن ممثل المركزية قدم لائحة بأسماء جميع المعتقلين وطالب بإطلاق سراحهم والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المسالمة أن اجتماعات اللجنة ستستمر طيلة 15 یوما القادمة لحل كل القضايا العالقة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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