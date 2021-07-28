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الأربعاء، 28-07-2021 07:46 ص

اليونان.. حريق يجتاح غابة قرب أثينا وخسائر فادحة - فيديو

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فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في أثينا


الوكيل الإخباري - قال مسؤولون يونانيون إن حريقا شب في شمال أثينا اجتاح غابة صنوبر وسط الجبال، ملحقا أضرارا كبيرة بما لا يقل عن 12 منزلا ومشعلا النار في عدد من السيارات قبل أن يتم إخماده.

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ودفع الحريق السلطات إلى إخلاء منازل حول منطقة ستاماتا، على بعد 30 كيلومترا شمال شرق العاصمة، بينما انتشر الدخان فوق أثينا ما قلص إمكانية الرؤية في بعض مناطقها.


وعملت 8 طائرات و12 مروحية على إلقاء المياه من الجو لمكافحة الحريق، وانضم إليها أكثر من 300 من رجال الإطفاء على الأرض.


وقال رئيس الحماية المدنية نيكوس هاردالياس: "كان حريقا صعبا وخطيرا".
وأضاف: "تعين على طواقم الإطفاء العمل وسط مناطق مأهولة بالسكان ووسط منازل... الحريق يتراجع الآن، لكنه لا يزال مشتعلا في عدة أماكن".


وأصدرت السلطات تحذيرات عبر الهاتف للسكان تحثهم على إغلاق الأبواب والنوافذ لتجنب التعرض للدخان ومنع الشرارات الخطرة من دخول المنازل.
وأوضحت السلطات أن "سبب الحريق لم يتضح على الفور، إلا أن تحقيقا يجري حول إمكانية أن يكون الحريق متعمدا".


وقال وزير النظام العام ميخائيليس خريسويدس إن أربعة أشخاص اعتقلوا لاستجوابهم.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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