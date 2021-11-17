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الأربعاء، 17-11-2021 10:14 ص

انفجار في أنابيب النفط جنوبي إيران -فيديو

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الوكيل الإخباري-وقع انفجار في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوبي إيران،  هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة، ولا أنباء عن خسائر أو إصابات حتى الآن وفق ما نقلته وكالة"تسنيم" الإيرانية

وأوضحت الوكالة أن أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم بسبب البلى.



 

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ونقلت عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.


وأشارت "تسنيم" إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".

 

روسيا اليوم

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