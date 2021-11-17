انفجار في أنابيب النفط جنوبي إيران -فيديو

الوكيل الإخباري-وقع انفجار في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوبي إيران، هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة، ولا أنباء عن خسائر أو إصابات حتى الآن وفق ما نقلته وكالة"تسنيم" الإيرانية



وأوضحت الوكالة أن أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم بسبب البلى.







خط لوله نفت در روستای رمیص بخش مشراگه رامشیر خوزستان صبح امروز به علت فرسودگی منفجر شد

براساس اعلام اهالی روستای رمیص شدت انفجار به حدی بود که موجب زمین لرزه در منطقه روستای رمیص شدpic.twitter.com/qScZZ35flQ حادثه در خط لوله انتقال نفت در خوزستانخط لوله نفت در روستای رمیص بخش مشراگه رامشیر خوزستان صبح امروز به علت فرسودگی منفجر شدبراساس اعلام اهالی روستای رمیص شدت انفجار به حدی بود که موجب زمین لرزه در منطقه روستای رمیص شد https://t.co/TLYzXUCg4X November 17, 2021

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ونقلت عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.



وأشارت "تسنيم" إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".

روسيا اليوم