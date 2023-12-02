انفجار قوي في أدنبرة باسكتلندا

الوكيل الإخباري - ذكرت قناة سكاي نيوز، اليوم السبت، أن انفجارا قويا سمع دويه على بعد عدة كيلومترات وقع في مبنى سكني في أدنبرة باسكتلندا، وتم إنقاذ شخصين.

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وقالت القناة: "تم إنقاذ شخصين بعد انفجار ضخم في منزل في أدنبرة".



ووقع الحادث عند حوالي الساعة (1:30 السبت بتوقيت موسكو)، وتشير الصور على مواقع التواصل إلى دمار المنزل بالكامل.



وذكرت سكاي نيوز أن الانفجار كان قويا للغاية لدرجة أنه أمكن سماعه وأفاد الجيران بأن منازلهم اهتزت.



ولم يتم تحديد سبب الانفجار، لكن متحدثا باسم خدمات الطوارئ قال إنه وردت "تقارير عن انفجار غاز"، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية.

RT