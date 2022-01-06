الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 01:49 م

انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في بابل

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الوكيل الإخباري- انفجرت عبوة ناسفة اليوم الخميس على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لمستشاري التحالف الدولي في محافظة بابل وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة 'الشفق نيوز' .

وقال المصدر للوكالة، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر.

وهذا ثالث هجوم من نوعه خلال ساعات بعد هجومين مماثلين مساء الأربعاء على رتلين في محافظتي بابل والمثنى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف مستشاري التحالف الدولي في القواعد العسكرية العراقية، إلا أنها لم تسفر عن أية إصابات.

وتأتي الهجمات بعدما توعدت فصائل شيعية مقربة من إيران بشن هجمات على قوات التحالف الدولي وخاصة الأمريكية منها في حال عدم انسحابها بالكامل من العراق نهاية العام الفائت.

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وكالات 'شفق نيوز'

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