الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 11:41 ص

سوريا.. مقتل رئيس بلدية بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته

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الوكيل الإخباري-قتل رئيس بلدية النعيمة بريف درعا وأصيب عدة أشخاص كانوا برفقته بجروح، بتفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة درعا وفق ماأفادت وسائل إعلام رسمية سورية .

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ونشرت المواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا لحادثة الاستهداف للسيارة المذكورة في المدينة.


وذكرت مواقع التواصل أن رئيس بلدية النعيمة علاء العبود توفي إثر إصابة بليغة جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارته، صباح اليوم الخميس، في حي الكاشف بمدينة درعا.


 

روسيا اليوم

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