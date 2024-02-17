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ايران تكشف النقاب عن مجموعة جديدة من الأسلحة

السبت، 17-02-2024 12:26 م

ايران تكشف النقاب عن مجموعة جديدة من الأسلحة

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) أن إيران كشفت النقاب اليوم السبت عن أسلحة جديدة تشمل منظومة (آرمان) محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة (آذرخش) للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

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وأزيح الستار عن المنظومتين اليوم بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني.


وقالت ارنا “مع إدخال أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير”.


وأوضحت أن منظومة آرمان “يمكنها مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومترا”، في حين أن منظومة آذرخش “يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها… بمدى يصل إلى 50 كيلومترا مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق”.


وفي يونيو حزيران عرضت إيران ما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم “فتّاح” ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.

وجاء الإعلان وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث نفذت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة.

رويترز

 




 

 


 

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