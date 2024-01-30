الهند: إنقاذ سفينتي صيد إيرانيتين من قبل قراصنة صوماليين في يوم واحد

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الهندية اليوم الثلاثاء إن البحرية الهندية أنقذت سفينتي صيد إيرانيتين خطفهما قراصنة صوماليون في يوم واحد.

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وأضافت الوزارة في بيان أن سفينة الدورية آي.إن.إس سوميترا التابعة للبحرية أنقذت 17 فردا يمثلون الطاقم الإيراني لزورق صيد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين قبل أن تستجيب لنداء استغاثة آخر لتحرير 19 باكستانيا من زورق صيد آخر.



وجاءت عمليتا الإنقاذ وسط عودة القرصنة الصومالية للمحيط الهندي منذ الشهر الماضي بعد سنوات من عدم وقوع هجوم كبير.



ويبدو أن القراصنة يستغلون حالة عدم الاستقرار حول البحر الأحمر، إذ تستهدف حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سفنا متوجهة الى الموانئ الاسرائيلية احتجاجا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وأثارت هجمات الحوثيين ضربات جوية انتقامية من دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، ويقول محللون إنهم حولوا الانتباه عن تهديد القرصنة الصومالية.



وبلغت القرصنة الصومالية ذروتها عام 2011 تقريبا قبل أن تتمكن دوريات بحرية دولية وحراس خاصون مسلحون من احتواء التهديد.



وتدخلت البحرية الهندية استجابة للعديد من عمليات الخطف مؤخرا.



وقالت وزارة الدفاع إن السفينة آي.إن.إس سوميترا أنقذت يوم الاثنين سفينة الصيد إيمان قبل أن تعترض سفينة الصيد النعيمي التي استقلها 11 قرصانا في جنوب بحر العرب.



وقال مسؤولون إن قوات من دولة سيشيل أنقذت أفراد الطاقم الستة على متن سفينة صيد سريلانكية من قراصنة صوماليين مشتبه بهم يوم الاثنين.



