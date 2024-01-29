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الإثنين، 29-01-2024 08:07 ص

تاكر كارلسون: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يطالبون بضرب إيران مجانين

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الوكيل الإخباري - وصف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يطالبون بضرب إيران ردا على الهجمات ضد عسكريين أمريكيين، بالمصابين بالجنون.

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وعلق الصحفي أمس الأحد عبر موقع X (تويتر سابقا)، على منشورات للسيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من كارولينا الجنوبية) والسيناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، بالقول: "هؤلاء مجانين أغبياء".

في وقت سابق كتب غراهام: "اضربوا طهران. اضربوهم بقوة!".


كما دعا كورنين أيضا إلى قصف إيران، لكنه أوضح لاحقا أن الهدف يجب أن يكون القوات البحرية الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.


وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة للرد على هجوم على قاعدتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية تنفيذ عملية سرية ضد إيران.

 

RT

 




 

 


 

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