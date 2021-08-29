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الأحد، 29-08-2021 09:01 م

باكستان تعلن مصرع اثنين من عسكرييها على الحدود مع أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أعلنت باكستان أن اثنين من عسكرييها لقيا مصرعيهما اليوم الأحد جراء حادث أمني وقع على الحدود مع أفغانستان.

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وذكر الجيش الباكستاني أن الجنديين لقيا مصرعيهما في مقاطعة باجور جراء إطلاق نار عبر الحدود من قبل متشددين، مشيرا إلى أن قواته في المقابل قتلت اثنين أو ثلاثة من المهاجمين.


ويعد هذا أول حادث أمني حدودي من نوعه منذ استيلاء حركة "طالبان" على أفغانستان.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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