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الأحد، 20-06-2021 11:43 ص

باكستان: مصرع مسلحين وجندي في تبادل لإطلاق النار

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، إن تبادلا لإطلاق النار بين قوات حكومية ومقاتلي "طالبان" الباكستانية خلال الليل في منطقة شمال غرب باكستان، أسفر عن مصرع اثنين من المسلحين وجندي.

وكشف بيان عسكري، أن القوات الأمنية نفذت عملية في منطقة سبينوام بشمال وزيرستان.

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وتم دمج وزيرستان الشمالية و6 مناطق قبلية أخرى في مقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية في السنوات الأخيرة في أعقاب الهجمات العسكرية ضد المسلحين في المنطقة.


وقال الجيش إن"المقاتلين متورطون في أنشطة معادية لقوات الأمن وينتمون إلى جماعة "طالبان" الباكستانية المحظورة"، مضيفا إن "المسلحين فتحوا النار على قوات الأمن، ما أدى إلى تبادل مكثف لإطلاق النار شارك فيه المسلحان والجندي".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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