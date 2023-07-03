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الإثنين، 03-07-2023 06:40 م

بالتنسيق مع الأردن ومصر.. فلسطين تطلب اجتماعا عربيا عاجلا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة غدا الثلاثاء، لبحث الحراك العربي لمواجهة العدوان على جنين، بطلب من دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأردن ومصر.

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وصرح مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، “بأنه تم اليوم بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الأردن ومصر، لبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.”


وأشار العكلوك إلى أن الاجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ فجر اليوم على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية، والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.


 




 

 


 

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