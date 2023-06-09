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الجمعة، 09-06-2023 09:58 ص

بلينكن يحض نتنياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية

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الوكيل الإخباري - حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء أمس الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية، وذلك أثر محادثات أجراها في السعودية شدّدت خلالها الرياض على ربط التطبيع بالسلام مع الفلسطينيين.

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وفي ختام زيارة أجراها إلى السعودية، أجرى بلينكن محادثات هاتفية مع نتنياهو للبحث في "تعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط من خلال التطبيع مع بلدان في المنطقة"، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.


وقال ميلر، إن بلينكن "بحث في ضرورة الوفاء بالتعهّدات التي قطعت في اجتماعات إقليمية عقدت في العقبة وشرم الشيخ لتجنّب تدابير تقوّض آفاق حل (قيام) دولتين"، في إشارة إلى محادثات أجريت في وقت سابق من العام 2023 , في الأردن ومصر جمعت مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأميركيين.


وأشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بتصريح صحفي إلى أن التطبيع مع إسرائيل "يصب في مصلحة المنطقة، ولكن من دون سلام مع الفلسطينيين، أي تطبيع مع إسرائيل ستكون فائدته محدودة ويجب علينا أن نركز على الوصول إلى مسار يوفر السلام والعدالة والكرامة للفلسطينيين".


بترا

 




 

 


 

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