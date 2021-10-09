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السبت، 09-10-2021 07:42 ص

بايدن هنأ موراتوف بجائزة نوبل للسلام

بايدن


الوكيل الإخباري - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، التهنئة إلى رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" دميتري موراتوف والصحفية الفلبينية ماريا ريس، بحصولهما على جائزة نوبل للسلام.

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وقال بايدن، في التهنئة التي نشرها المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "كما العديد من الصحفيين في كل العالم، سعى موراتوف وريسا إلى الحقائق بلا هوادة ولا خوف".


وأضاف بايدن، أن موراتوف وريسا استحقا هذه الجائزة، لأنهما "يناضلان في الصف الأول من أجل فكرة الحقيقة ذاتها".


وقال الرئيس الأمريكي: "أحيي لجنة نوبل لاعترافها بالعمل الاستثنائي لكل من ريسا وموراتوف، ولجذب المزيد من الاهتمام إلى الضغط المتزايد على الصحفيين والصحافة الحرة وحرية التعبير، في جميع أنحاء العالم".


ووفقا له، عمل موراتوف وريسا لكشف قضايا إساءة استخدام السلطة، وطالبا بالشفافية وفضح الفساد، وكافحا لإقامة الإعلام المستقل والتصدي للقوى التي سعت إلى مصادرة صوتهما.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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