بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفيات مجزرة كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة لوس أنجلوس رسمياً، العثور على منفذ مجزرة القتل الجماعي خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، ميتا في شاحنة ودوافعه لارتكاب الجريمة لا تزال غامضة، فيما أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا الجريمة المروعة.

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كما كشفت الشرطة عن هويته نقلا عن وكالات، وقالت إن منفذ الهجوم المنتحر من أصول آسيوية وعمره 72 سنة.



وتابعت في بيانها "عثرنا على سلاح الجريمة بالقرب من جثة القاتل في الشاحنة".

وأفادت الشرطة بأن إطلاق النار الذي استهدف احتفالا يحضره الآلاف، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وأن مطلق النار هو ذكر، دون إيضاح تفاصيل أخرى عن هويته أو دوافعه، وفقًا لموقع "ياهو" الأميركي.



ومونتيري بارك هي مدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 60 ألف نسمة، وتبعد عن مدينة لوس أنجلوس حوالي 16 كيلومترًا.



وقال سونج ون تشوي، الذي يمتلك مطعم Clam House للمأكولات البحرية للشواء عبر الشارع، حيث وقع إطلاق النار، في تصريحات لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، إن 3 أشخاص هرعوا إلى عمله وأمروه بإغلاق الباب، كما أخبروه أن هناك مطلق نار يحمل مدفعا آليا بعدة طلقات من الذخيرة.



وذكرت الصحيفة أن إطلاق النار حدث بعد الساعة العاشرة مساء ، وهو بداية المهرجان الذي يستمر يومين، وهو أحد أكبر أحداث السنة القمرية الجديدة في جنوب كاليفورنيا.

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