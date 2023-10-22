الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

المذيع كريشان يبهر الأردنيين .. لهذا السبب !

حزب الاتحاد الوطني الأردني، تغيير في نهج الوقفات التضامنية، يقود وقفة حاشدة أمام البعثة الأوروبية: الأردن وفلسطين يد واحدة ضد العدوان

بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية

تجدد الوقفة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان

الكشف عن سبب تأخر العملية البرية في غزة

إصابات بالرصاص بينها اثنتان خطيرتان خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

الهنداوي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

إصابة 9 جنود مصريين بقـ..صـ..ف اسرائيلي للجيش المصري

الموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

عاجل

إعلام عبري: إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة "يفتاح"

الأحد، 22-10-2023 10:07 م

بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو وضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

65356ba84236041f3f6ca269


الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث اليوم تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أجرى بعد ظهر اليوم محادثة هاتفية مع نتنياهو، تم خلالها بحث الأحداث في إسرائيل وقطاع غزة. وسيتم نشر بيان حول نتائج المحادثات قريبا".

اضافة اعلان

 

كما أطلع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال تشارلز براون، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، بايدن اليوم الأحد على الوضع حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65357adf42360422336f4e80

إعلام أوكراني يتحدث عن دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وسومي

653568814c59b7205852bb9f

غرق 28 شخصا إثر انقلاب قارب في نهر شمال غربي الكونغو

42023209480862468795

بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية

1

إصابة 9 جنود مصريين بقـ..صـ..ف اسرائيلي للجيش المصري

5

جيش الاحتلال: دبابة أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت موقعًا مصريًا

ILec4

خبير عسكري: الجيش الأمريكي منهك

أخبار متعلقة
_111976512_whatsubject

بايدن يلقي خطاباً اليوم الخميس

652d3a324236047e4210493d

البيت الأبيض يؤكد دعوة بايدن لزيارة إسرائيل دون الإعلان عن موعد الزيارة

652c0fb24c59b75bf54aa538

بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل في الوقت نفسه

5585

البيت الأبيض يعلق على "مدح ترامب لحزب الله"

651c2ea44c59b7618c3cc017

البيت الأبيض: بايدن يناقش هاتفيا مع الحلفاء استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا

ت

فيديو - ترامب يسخر من بايدن ويقلده ضائعاً