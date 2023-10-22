بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو وضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث اليوم تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أجرى بعد ظهر اليوم محادثة هاتفية مع نتنياهو، تم خلالها بحث الأحداث في إسرائيل وقطاع غزة. وسيتم نشر بيان حول نتائج المحادثات قريبا".

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كما أطلع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال تشارلز براون، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، بايدن اليوم الأحد على الوضع حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.