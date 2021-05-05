بايدن يتعرض للسخرية بسبب خطأ لغوي

الوكيل الاخباري- تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نطق بالخطأ، اسم موقع الويب الذي تم إنشاؤه لتشجيع وتثقيف الجمهور بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.



وأشار بايدن إلى الموقع بـ ”vaccine.gum“ بدلاً من Vacine.gov، قائلا ”سنجعل عملية التطعيم أسهل من أي وقت مضى، قم بزيارة vaccines.gum أو إرسال رسالة نصية إلى الرمز البريدي الخاص بك إلى 438829“.

اضافة اعلان



وحاول الرئيس إصلاح الخطأ إلا أنه فشل مرتين، ليتسبب في السخرية منه على ”تويتر“، وأطلق المستخدمون على الخطأ الذي ارتكبه بايدن بـ“لقاح العلكة“، حيث تعني كلمة gum، حيث كتب أحد المستخدمين قائلا ”لقد حصلوا على لقاح العلكة الآن“ ، بينما قال آخر ”أريد لقاح علكة المنثول، من فضلك“.

المصدر: إرم





