الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة اميرة من ال سعود

مهم من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي

مجلس محافظة إربد يصدر سندات مالية لمشاريعه

الطاقة للمواطنين: إسدال الستائر للنوافذ ضروري أثناء عمل المكيف لترشيد الطاقة

هذا ما دار بين الأسد والصفدي في دمشق اليوم - تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب بالأردن

تمديد بيع وثائق عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

باحثة من جامعة العلوم والتكنولوجيا تفوز بجائزة دولية

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الإثنين، 03-07-2023 04:24 م

بايدن يشدد القيود على استخدام المُسيَّرات

239161


الوكيل الإخباري - وضعت الإدارة الأميركية قيوداً على قواعد استخدام الطائرات من دون طيار، وغارات قوات الكوماندوز، وصار الجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية بحاجة للحصول على إذن مسبق من الرئيس جو بايدن، لاستخدام تلك الطائرات في استهداف مشتبه بهم خارج منطقة الحرب التقليدية، وأن تكون المعلومات «يقينية» ومؤكدة، وأن المدنيين لن يصابوا في هذه الهجمة.

ويعني شرط الحصول على موافقة رئاسية لاستخدام الطائرات من دون طيار -وفقاً للمسؤولين- أن الرئيس بايدن حظر تكتيكات استخدام الطائرات من دون طيار في الضربات الاستباقية، أو هجمات تستهدف مجموعات من النشطاء المشتبه بهم ولا تُعرف هوياتهم. وتنطوي هذه الهجمات على مخاطر ارتكاب أخطاء وقد تؤدي إلى مقتل مدنيين؛ لكن هناك استثناء في هذه الإجراءات يتعلق بالهجمات التي تستهدف الدفاع عن القوات الأميركية المتمركزة في الخارج، والقوات المتحالفة التي دربتها الولايات المتحدة وسلحتها.

اضافة اعلان


وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أشارت إلى وثيقة رفعت عنها السرية، تتكون من 15 صفحة، وقَّعها الرئيس بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حول القيود المشددة في استخدام الطائرات من دون طيار. علماً بأنه سبق لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أن خففت تلك القيود في عام 2017.

وتستهدف هذه القواعد، بشكل خاص، العمليات العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا؛ حيث تستمر العمليات ضد فلول «داعش»؛ لكنها لا تنطبق في دول أخرى تستخدم فيها الولايات المتحدة الطائرات من دون طيار، مثل: أفغانستان، واليمن، وليبيا، والصومال.


وواجهت الولايات المتحدة انتقادات شديدة، حينما نفَّذ الجيش الأميركي ضربة فاشلة بطائرة من دون طيار في العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس (آب) 2021، أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال. ويقول مسؤولون أميركيون، إن الهدف من هذه القيود المشددة «هو تجنب تكرار أخطاء الماضي».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a2db454c59b71a8a1605d0

وفاة اميرة من ال سعود

244015

الداخلية السعودية تعلن إعدام 5 مدانين بالإرهاب بينهم مصري

64a2c5914236047eaf2af8a8 (1)

موريتانيا.. استقالة الوزير الأول والرئيس يكلفه مجددا بتشكيل الحكومة

64a295504236045c0877eb83

اعترافات لوردات بريطانيين حول القرم وروسيا

thumbs_b_c_b4f5950939de931edc5d331cae859380

حجاج من كازاخستان لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج

64a2a7de423604797c321ac9

الكويت: نحن والسعودية طرف تفاوضي واحد مقابل إيران

أخبار متعلقة
242448

بايدن يخضع لعملية جراحية وهذه تطورات حالته الصحية

64869d274c59b723e44d0759

بايدن: راسلوني على هذا الرقم

image - 2023-06-12T084209.801

الولايات المتحدة تسعى للانضمام مجددا إلى اليونسكو بعد غياب خمس سنوات

2021-08-19T163235Z_1047010416_RC2B8P98N114_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-CONFLICT (1)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجداً في أفغانستان

239973

بايدن يتصرف بغرابة تجاه رضيع في حضن أمه.. والأمن يتدخل

1686294544974

بايدن وسوناك يطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء النفوذ الصيني