الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يدين التفجير الإرهابي في إقليم هيران وسط الصومال

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال إلى 100

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

احتيال وتضليل.. هيئات الرقابة الأمريكية تُحذر من العملات المشفرة

أطباء الأسنان تحذر منتسبيها من نشر إعلانات غير مصرح لها

78.5 مليون م3 التخزين الكلي للسدود بنسبة 27.9%

تعليق الدراسة بمناطق في السعودية

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

السير: 558 وفاة بحوادث سير في المملكة خلال 2022

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد فاجعة الشبان الثلاثة في الزرقاء

الخميس، 05-01-2023 11:58 ص

بايدن يعتزم القيام بأولى زياراته للحدود مع المكسيك

image - 2023-01-05T115801.740


الوكيل الإخباري - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة منطقة حدود بلاده مع المكسيك، وهي أول زيارة له إلى هناك منذ توليه منصبه، وتأتي قبل اجتماعه الأسبوع المقبل مع زعيمي المكسيك وكندا في مكسيكو سيتي.

وقال بايدن للصحفيين أمس الأربعاء خلال جولة في ولاية كنتاكي ”هذه نيتي: أن نعمل على تحديد التفاصيل الآن.”

اضافة اعلان


وأضاف لدى عودته إلى البيت الأبيض ”آمل في رؤية ما يجري على الحدود.”


كما يعتزم الرئيس الإدلاء بتصريحات حول ”أمن الحدود” اليوم الخميس.


وشهدت الحدود زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، رغم استمرار العمل بقانون يسمح للسلطات الأمريكية بإبعاد كثيرين ممن يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة.


وكان قادة جمهوريون قد انتقدوا بايدن بسبب سياساته التي يقولون إنها ”غير فعالة” فيما يتعلق بأمن الحدود، متسائلين عن سبب عدم زيارته للحدود حتى الآن.


ويأتي تركيز بايدن المتزايد على ملف الحدود في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه عام 2024.


وصعد منافسه المحتمل الوحيد، دونالد ترامب، إلى قمة صفوف الحزب الجمهوري من خلال تنشيط قاعدة الناخبين في الحزب عن طريق مواقفه المتشددة حيال الهجرة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-05T120346.521

أوامر إجلاء في كاليفورنيا بعد انقطاع الكهرباء جراء عاصفة

63b67cd14c59b7571622551a

تغريم عمدة نيويورك بسبب وجود قوارض في منزله

63b67ca3423604450b16db8a

النرويج تعلن عن إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا وتؤكد استمرار دعمها لكييف

adennews05-02-2019-295238

سلاح البحرية التركي يحصل على قوارب قتالية مسيّرة

_127327305_ae46148c43429109a2042ecd4f8ff53bda5f058b

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمحاربة السلوك المعادي للمجتمع

63a9782f4c59b728836669b0

روسيا تنشر منظومات جديدة مضادة للدرونات لحماية المنشآت الصناعية والعسكرية

أخبار متعلقة
image - 2023-01-04T084808.708

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني الأسبوع المقبل

image - 2022-12-17T150043.128

أمريكا تحث زعيم كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات

image (2)

صحافي مكسيكي شهير يعلن نجاته من محاولة اغتيال

1314784_1670818830

زيلينسكي يشكر بايدن على المساعدة غير المسبوقة لأوكرانيا

573c7770c46188693e8b4582

واشنطن ترسل وفداً رفيعا إلى الصين لبث الدفء في العلاقات الثنائية

مجلس-الشيوخ-الأمريكي

الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي