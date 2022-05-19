الخميس 19-05-2022
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الخميس، 19-05-2022 01:34 م

بايدن يعتزم لقاء زعيمي فنلندا والسويد بشأن توسيع الناتو

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الوكيل الاخباري- يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي اليوم الخميس، بعد أن تخلى البلدان عن حيادهما طويل الأمد وتحركا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

فقبل ساعات من أول جولة يقوم بها في آسيا منذ توليه منصبه، سيجتمع بايدن مع رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في البيت الأبيض؛ لمناقشة طلبيهما الانضمام لحلف الأطلسي.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ”هذا حدث تاريخي، لحظة فاصلة في الأمن الأوروبي. دولتان تلتزمان الحياد منذ زمن بعيد ستنضمان إلى أقوى حلف دفاعي في العالم“.

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