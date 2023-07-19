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الأربعاء، 19-07-2023 12:40 ص

بدء أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة صور + فيديو

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الوكيل الإخباري - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، فك المذهبات استعدادا لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة ثوبها الجديد.

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ويأتي ذلك وفقا للعادة السنوية وسط منظومة خدمات متكاملة تراعي أعلى المعايير العالمية حيث يشرف فريق مختص مدرب ومؤهل علميا وعمليا على أعمال الفك ومراحل تبديل كسوة الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد.


ويلي ذلك إسدال الكسوة كما يبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة 53 قطعة مذهبة منها 16 قطعة للحزام، و7 قطع تحت الحزام، و4 صمديات، و17 قنديلا، و5 قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و2 كينار، وحلية الميزاب.


ويضم الكادر التشغيلي السعودي 114 صانعا حرفيّا متمكنا يعمل على إنتاج 56 قطعة مذهبة على كسوة الكعبة، حيث تتم جميع الأعمال بشكل يدوي.


ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يوما، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة 120 كغ من الذهب، و100 كغ من الفضة.

 

 

 




 

 

RT

 

 




 

 


 

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