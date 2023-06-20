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الثلاثاء، 20-06-2023 11:10 ص

الصين مستعدة للعمل مع إفريقيا للمساعدة بحل النزاع في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن سلطات بلادها مستعدة لتوحيد الجهود مع البلدان الإفريقية والدول الأخرى، لمساعدة العملية السياسية لتسوية النزاع في أوكرانيا.

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وأضافت في موجز صحفي اليوم الثلاثاء، خلال تعليقها على مبادرة السلام الإفريقية: "الصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الإفريقية، من أجل خلق ظروف مواتية لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

في وقت سابق، التقى الرئيس فلاديمير بوتين مع وفد من زعماء الدول الإفريقية الذي ضم في صفوفه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.


وقبل ذلك التقى الوفد الإفريقي في كييف مع فلاديمير زيلينسكي.


وتتضمن المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية والمكونة من 10 نقاط. وهي تتعلق بالضمانات الأمنية، وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود، وإطلاق سراح أسرى الحرب، وبدء التفاوض بأسرع وقت ممكن.

 

RT

 




 

 


 

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