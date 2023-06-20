اعتقال جاسوس أوكراني في نالتشيك

الوكيل الإخباري - أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن عناصرة اعتقلوا أحد العملاء الأوكرانيين بتهمة التجسس، بعد قيامه بجمع ونقل معلومات ذات طبيعة عسكرية لاستخدامها ضد أمن روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن المخابرات الروسية: "قام رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أراضي مدينة نالتشيك، عاصمة جمهورية قبردينو- بلقاريا، باعتقال مواطن أوكراني يبلغ من العمر 44 عاما يشتبه في قيامه بالتجسس".



وأشار البيان، إلى أن المعتقل تلقى تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني بجمع ونقل معلومات ذات طبيعة عسكرية إلى أحد عناصر جهاز استخبارات أجنبي.



وشدد البيان على أن المعلومات التي جمعها المذكور، اتسمت بالطابع الحساس ويمكن أن تستخدم ضد أمن روسيا خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.



ويجري التحقيق مع المواطن الأوكراني، وفقا للمادة رقم 276 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (التجسس).

RT