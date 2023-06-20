الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

وزارة العدل: 66 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

ضبط سائق باص ركاب حمّل 17 راكباً زيادة عن الحد المقرر

صور وفيديو .. تشييع جثمان الشهيد الطيار علي الحراسيس

بلدية الطفيلة تحدد مواقع بيع الأضاحي

العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا

بدء صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض اليوم لهذه الجامعات

جمعية مربي المواشي: جوانب يجب مراعاتها عند شراء الأضحية

إطلاق مجموعة من خدمات الضمان الاجتماعي على تطبيق سند الحكومي

10 أشخاص ربحوا أكثر من 400 مليار دولار منذ بداية 2023 -أسماء

سطو مسلح على بنك في طولكرم

الثلاثاء، 20-06-2023 10:18 ص

اعتقال جاسوس أوكراني في نالتشيك

64914fb142360473e626a858


الوكيل الإخباري - أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن عناصرة اعتقلوا أحد العملاء الأوكرانيين بتهمة التجسس، بعد قيامه بجمع ونقل معلومات ذات طبيعة عسكرية لاستخدامها ضد أمن روسيا.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صدر عن المخابرات الروسية: "قام رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أراضي مدينة نالتشيك، عاصمة جمهورية قبردينو- بلقاريا، باعتقال مواطن أوكراني يبلغ من العمر 44 عاما يشتبه في قيامه بالتجسس".

وأشار البيان، إلى أن المعتقل تلقى تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني بجمع ونقل معلومات ذات طبيعة عسكرية إلى أحد عناصر جهاز استخبارات أجنبي.


وشدد البيان على أن المعلومات التي جمعها المذكور، اتسمت بالطابع الحساس ويمكن أن تستخدم ضد أمن روسيا خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.


ويجري التحقيق مع المواطن الأوكراني، وفقا للمادة رقم 276 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (التجسس).

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
649171e242360464531ba41a

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور

649156a14c59b70c174dfd38

الصين مستعدة للعمل مع إفريقيا للمساعدة بحل النزاع في أوكرانيا

1687238801033

بايدن: العلاقات مع الصين على المسار الصحيح

649140854c59b714414814a3

"وول ستريت جورنال": واشنطن تجري اتصالات مع كوبا لمنع إقامة مركز تدريب صيني

image - 2023-06-20T090456.849

6 قتلى و8 جرحى بهجوم مسلح في الإكوادور

64913e504c59b715e2082d96

ترامب يفسر سبب احتفاظه بوثائق سرية

أخبار متعلقة
646b252b423604592f2f7a13

النمسا تعلن عن الحفاظ على قناة اتصال غير رسمية مع روسيا

_123514778_bc51f728-0044-432d-8927-f9cc610c66dd

قديروف: المخابرات الأوكرانية تحاول اغتيالي

646a080342360432164a7d1d

المعارضة في مولدوفا تباشر بإجراءات تنظيم استفتاء حول اختيار مسار البلاد

6465fa194236046abc2e24cf

روسيا تختبر طائرات مدنية جديدة ومحركات طورتها لها

6465fa194236046abc2e24cf

روسيا تكشف عن آليات ومعدات خاصة جديدة

6469ceef42360419850d2f2b

وفاة نائب وزير روسي أثناء العودة من رحلة عمل في كوبا