بريطانيا: إبعاد القوات الروسية مستمر من محيط كييف

الوكيل الإخباري-بعد إعلان القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات مضادة في محيط كييف، من أجل إبعاد القوات الروسية المتواجدة في بعض المناطق المحيطة بها شمال البلاد، أكدت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم السبت أن الأوكران يواصلون التقدم ضد قوات روسيا المنسحبة في محيط العاصمة.





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وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية، بحسب ما أفادت رويترز، إن هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع.





كما أشارت إلى أن القوات الأوكرانية في شرق البلاد، تمكنت من تأمين طريق رئيسي في شرق خاركيف بعد قتال عنيف ضد الروس.

وكان عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أكد أمس الجمعة، أن روسيا تنسحب من مناطق حول العاصمة لكنها تعزز وجودها في مناطق أخرى، لافتا إلى أن قتالاً عنيفاً جرى في شمال وشرق المدينة، ومشددا على أن الوضع لا يزال خطيرا. كما نصح أي مواطن يود العودة بالتريث.

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