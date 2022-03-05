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السبت، 05-03-2022 11:18 ص

الدفاع الروسية تنشر فيديو لتحرك رتل عسكري روسي بالقرب من كييف

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الوكيل الإخباري-نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات مصورة لتحرك رتل عسكري روسي بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

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وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، تستمر قوافل القوات المسلحة الروسية في التوغل في عمق الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها الجماعات القومية.

 

 

وذكر الموقع أن الرتل الروسي والذي يضم معدات عسكرية مختلفة، يتحرك بنجاح لتنفيذ المهام الموكلة للجيش الروسي في منطقة كييف.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الروسي أن سلاح الجو دمر قاعدة ومستودع ذخيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية، يحتويان على أسلحة "جافلين" الأمريكية و"NLAW" البريطانية، بصواريخ عالية الدقة.


وأضاف أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير أكثر من 2000 هدف عسكري في أوكرانيا، حيث تم تدمير 2037 هدفا في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية من بينها 71 مركز قيادة واتصالات و98 منظومة صاروخية من طراز "إس 300" و"بوك إم 1" و"أوسا"و61 محطة رادار.
كما تم تدمير 66 طائرة على الأرض و 16 طائرة في الجو و708 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى و261 مدفع ميداني من أعيرة مختلفة وقذيفة هاون و505 مركبة عسكرية، فضلا عن 56 طائرة مسيرة".


كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جبهات واسعة مختلفة واستطاعت السيطرة على 10 بلدات أوكرانية.


وعلى صعيد آخر، أعلنت الدفاع الروسية عن وقف إطلاق نار لفتح ممرات لخروج المدنيين من مدن ماريوبول وفولنوفاخا اللتان يشهدان كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية.

سبوتنيك

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