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الثلاثاء، 08-03-2022 01:46 م

روسيا تضع خطة لاقتحام كييف

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الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر اوكرانية الثلاثاء، أن روسيا حشدت المئات من قوات النخبة التابعة لها في محيط إربين، شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن القوات تتألف من مجموعة من المقاتلين الشيشان وآخرين من قوات مكلفة بحماية العاصمة موسكو.

وبينت ان هدف تلك القوات هو القضاء على القوات الأوكرانية التي تدافع عن العاصمة والوصول إلى المربع الحكومي في كييف، إذ تعاني القوات الأوكرانية في تلك المنطقة من نقص في الذخيرة بعد 12 يوما من المعارك.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات الروسية طلبت من عمدة إيربين تسليم المدينة، لكنه رفض ذلك بعد ساعات من القتال بين الجانبين.

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