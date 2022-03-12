أوكرانيا: مستعدون للتفاوض وليس للاستسلام

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، السبت، إن بلاده مستعدة إلى التفاوض مع روسيا وليس للاستسلام، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي مستمرة، لكن موسكو تضع مطالباً غير مقبولة أمام كييف. اضافة اعلان





وأضاف كوليبا، أن القوات الأوكرانية لو كان لديها طائرات مقاتلة لاستطاعت تقليل الخسائر البشرية، لافتاً إلى أن بلاده تحتاج إلى المزيد من المعدّات العسكرية والدعم من جانب الحلفاء.



وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "لا بد من فعل المزيد من أجل الإضرار بالاقتصاد الروسي"، موضحاً أن الاعتقاد بأن الغزو الروسي أزمة ثنائية بين روسيا وأوكرانيا "خطأ".



وأفاد كوليبا بأن مدينة ماريوبول محاصرة، لكنها لا تزال تحت السيطرة. كما اتهم روسيا باستخدام "تكتيكات عسكرية" مشابهة لما استخدمته في سوريا.



