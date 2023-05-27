بريطانيا تعارض التواجد الدائم للمستوطنة الإسرائيلية في حومش التي بنيت على أرض فلسطينية

الوكيل الإخباري- أكد وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد أحمد، أن بلاده تعارض بشدة قرار إسرائيل بالسماح بالتواجد الدائم للمستوطنة الإسرائيلية في حومش التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة تبعاً للقانون الإسرائيلي.

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وأشار في بيان صحفي، إن ذلك "لا ينسجم مع التزامات إسرائيل في سنة 2004".

وقال اللورد أحمد، إن المملكة المتحدة تدعو إسرائيل للتراجع عن هذه التدابير في حومش.



وأضاف"لقد صدمني العنف الذي مارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين في برقه وعين سامية في الضفة الغربية، ونهيب بإسرائيل محاسبة مرتكبي هذا العنف".

بترا