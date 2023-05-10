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الأربعاء، 10-05-2023 12:58 م

جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا

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الوكيل الإخباري- يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا "بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مجمل الأراضي المحتلة".

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ويعقد الاجتماع اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023، في الساعة 2 الثانية بعد الظهر.

واستنكر سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة"، واصفا ما يحدث "بالجريمة البشعة النكراء لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف، أن "هذه الجرائم تضاف إلى سلسلة الجرائم الاسرائيلية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ستتم ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية لتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم".

وأكد السفير الفلسطيني بالقاهرة أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يحتاج إلى اجتماع أكبر من اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين، مضيفا أننا على أبواب القمة العربية المقبلة التي تعقد في وقت هام وظرف استثنائي تمر به فلسطين والأمة العربية في أحداث جسام هنا وهناك، بأن تقف بكل قوة وإمكانيات بجانب الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، وكذلك توظيف كل الإمكانيات السياسية والدبلوماسية المتاحة للأشقاء العرب في الساحة الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذا الاحتلال الوحشي والهمجي الذي طال أمده وأصبح أقدم احتلال في العالم وآن الوقت لإنهاء هذا الاحتلال معلنا تمسك فلسطين بالعمق العربي.

ووجه الشكر إلى مصر على كل ما تقدمه، وتدخلها العاجل لحقن دماء الشعب الفلسطيني، من عدوان إسرائيلي متكرر. كما وجه الشكر لمصر أيضا على ما تقدمه من تسهيلات لإجلاء الشعب الفلسطيني من السودان الشقيق عبر كافة المنافذ البرية والجوية.

 

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