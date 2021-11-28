الأحد 28-11-2021
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الأحد، 28-11-2021 11:59 ص

بريطانيا: قطع الكهرباء عن 240 ألف منزل بسبب العاصفة أروين

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة "Northern Powergrid" البريطانية للكهرباء أن عدد المباني التي بقيت دون كهرباء بسبب العاصفة "أروين" ازداد إلى 240 ألف منزل على الأقل.

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وكتبت الشركة على صفحتها في "تويتر": "أدت العاصفة "أروين" إلى قطع الكهرباء عن نحو 240 ألفا من زبائننا".

وأضافت في الوقت ذاته أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 182 ألف مبنى.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بقطع الكهرباء عن 112 ألف منزل في شمال شرق بريطانيا ومنطقة يوركشر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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