بريطانيا تُلزم المباني الجديدة بتثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية

الوكيل الإخباري-أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، عن تشريع يلزم المباني والمنازل الجديدة بتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية اعتبارا من العام المقبل.

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وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إنه بموجب التشريع الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم، فإنه سيتم تثبيت نحو 145 ألف نقطة شحن إضافية في البلاد كل عام ولغاية عام 2030 بالتزامن مع توقف بيع سيارات البنزين والديزل في بريطانيا.



وأضافت، وفقاً للتشريع الجديد يمكن للأشخاص شراء عقارات جديدة مزودة بمستقِبل للسيارة الكهربائية، مع ضمان توفر نقاط شحن بسهولة في المتاجر وأماكن العمل الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ما يجعل الأمر سهلاً كالتزود بالبنزين.

بترا