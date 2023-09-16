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السبت، 16-09-2023 03:48 م

بريطانيا.. متسلق جدار الاسطبلات الملكية في قبضة الشرطة

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الوكيل الإخباري - قالت الشرطة في لندن إنها ألقت القبض على رجل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد رصده وهو يتسلق جدارا ليدخل الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر بكنجهام.

وتلقى رجال الشرطة تقارير في الساعة 1:25 صباح اليوم السبت (0025 بتوقيت غرينتش) عن الرجل الذي يتسلق الجدار لدخول الاسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.

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وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً ألقي القبض عليه خارج الاسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.


وأضافت الشرطة أنه تم القبض على الرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.

 

البيان

 




 

 


 

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