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الأحد، 03-09-2023 10:53 ص

بلغاريا.. ضبط شاحنة كانت تقلّ 80 مهاجرا قرب صوفيا

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الوكيل الإخباري - ضبطت السلطات البلغارية شاحنة كان فيها 80 مهاجرا غير شرعيين في طريق تراقيا السريع على بعد 8 كم من العاصمة صوفيا، حسب الإذاعة الوطنية البلغارية.

وتواصل الشرطة تحديد هوية اللاجئين والبحث عن سائق الشاحنة الذي لاذ بالفرار.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية كالين ستويانوف عن زيادة تدفق الهجرة غير الشرعية عبر بلغاريا في أشهر الصيف بنحو 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن نحو ألف شخص يحاولون عبور الحدود إلى بلغاريا عبر تركيا بشكل غير قانوني.


وكانت السلطات قد عثرت في فبراير الماضي على شاحنة بداخلها جثث 18 مهاجرا على بعد حوالي عشرين كم عن صوفيا.


وسجلت بلغاريا ارتفاعا في عدد المهاجرين السريين مؤخرا، رغم الأسلاك الشائكة على طول الحدود الممتدة 234 كم مع تركيا.

 

RT

 




 

 


 

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