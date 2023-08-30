كليفرلي: لندن تريد علاقة عملية مع بكين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تصريح من بكين اليوم الأربعاء، أن لندن تريد علاقة عملية مع الصين لكنها ستظل "واضحة الرؤية" بشأن مجالات الخلاف.



ورأى كليفرلي إنه سيكون من الخطأ عزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو معالجة تغير المناخ دون مساهمته، لكن بعض المشرعين المحافظين انتقدوا هذه الزيارة، وقالوا إنها تبدو وكأنها تعبير عن الضعف البريطاني.

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وشدد وزير الخارجية على "أننا واضحون بشأن المجالات التي لدينا فيها خلافات جوهرية مع الصين ونثير هذه القضايا عندما نلتقي"، مضيفا: "لكنني أعتقد أنه من المهم أن ندرك أيضا أنه يتعين علينا أن تكون لدينا علاقة عمل عملية ومعقولة مع الصين بسبب القضايا التي تؤثر علينا في جميع أنحاء العالم".



وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، لكليفرلي خلال اجتماعهما إنه يأمل في أن تتمكن الدولتان من تحقيق تقدم جديد في علاقاتهما.

RT