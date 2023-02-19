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الأحد، 19-02-2023 07:07 ص

بعد 12 يوما تحت أنقاض الزلزال.. إنقاذ زوج وزوجته في هاتاي

ان


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية رسمية أن زوجا وزوجته وابنهما انتشلوا أحياء من تحت مبنى سكني منهار بعد أكثر من 12 يوما من زلزال بقوة 7.4 درجة دمر أجزاء من تركيا وسوريا، على الرغم من وفاة الطفل في وقت لاحق في مستشفى.

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أنقذ فريق بحث أجنبي من قيرغيزستان سمير محمد أكار، 49 عامًا، وزوجته رغدة، 40 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 12 عاما أثناء الحفر بين أنقاض مبنى سكني في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.


تم انتشالهم في حوالي (8:30 بتوقيت غرينتش)، أو بعد 296 ساعة من زلزال 6 فبراير ، وتم نقلهم بسرعة إلى سيارات الإسعاف. وأظهرت لقطات تلفزيونية المسعفين وهم يقومون بتثبيت المحلول الوريدي في ذراع الرجل وهو مستلق على محفة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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