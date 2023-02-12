مجموعة زين تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

الوكيل الإخباري -

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أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، عن تبرع شركة زين بـمبلغ 10 ملايين دولار لحملة "الكويت بجانبكم" لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.واشار الخرافي في حديثه لتلفزيون الكويت خلال حملة التبرعات الاغاثية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام في دولة الكويت الشقيقة ان شركة زين دائماً ما تهتم بمسؤوليتها الاجتماعية وانطلاقاً من هذه المسؤولية فأنها تضع هذا التبرع تحت تصرف الحكومة الكويتية والحملة التي تسعى للتخفيف على الاخوة المتضررين من الزلزال.واكد الخرافي ان ما حدث جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا هو شيء مؤلم ولا نتمنى ان نراه لأي دولة، مؤكدا ان هذا التبرع جاء من باب المسؤولية الاجتماعية الذي تهتم وتتطلع به شركة "زين" .