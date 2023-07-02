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الأحد، 02-07-2023 12:48 م

بكين تقدم شكوى لباريس بعد إصابة سائحين صينيين في أعمال الشغب

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الوكيل الإخباري - قال مكتب الشؤون القنصلية الصيني في بيان اليوم (الأحد)، إن القنصل العام الصيني في مدينة مرسيليا الفرنسية، قدم شكوى لفرنسا بعد تعرض سائحين صينيين لإصابات طفيفة إثر تهشم زجاج حافلة كانت تقلهم في المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

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وذكر البيان أن الشكوى الرسمية التي قدمها القنصل العام، دعت فرنسا إلى ضمان سلامة المواطنين الصينيين وممتلكاتهم.

ووفقاً للتلفزيون المركزي الصيني، تعرضت الحافلة لهجوم من مثيري شغب يوم الخميس الماضي، خلال العنف الذي اجتاح فرنسا في الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب ترجع أصوله إلى منطقة شمال أفريقيا برصاص الشرطة الفرنسية. وذكر بيان القنصلية أن السائحين الصينيين غادروا فرنسا بعد الواقعة.


وحث بيان القنصلية الصينية، المواطنين الصينيين في فرنسا، أو المسافرين إليها، على «توخي الحيطة والحذر» في أعقاب أعمال الشغب التي اجتاحت فرنسا مؤخراً.

وبدا أن حدة أعمال الشغب تراجعت أمس (السبت)، مع انتشار عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في مدن بأنحاء البلاد بعد جنازة الشاب، لكن قدراً من التوتر ظل قائماً بوسط العاصمة باريس، واندلعت اشتباكات متفرقة في نيس وستراسبورغ ومرسيليا.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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