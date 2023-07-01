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السبت، 01-07-2023 02:07 م

مجلس الأمن ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي

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الوكيل الإخباري - أنهى مجلس الأمن أمس الجمعة، مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، الأمر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على أن تتم العملية خلال ستة أشهر.

والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس ينص على إنهاء مهمة البعثة في مالي أمس الجمعة، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام من اليوم تمهيداً لتنظيم عودة هؤلاء «بحلول 31 ديسمبر».

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جاء التصويت بعد أسبوعين من وصف وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب مهمة الأمم المتحدة التي بدأت عام 2013 بأنها «فاشلة»، وطلب أمام مجلس الأمن إنهاءها فوراً.


وتدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ عام 2020 حيث أوقفت السلطات في باماكو التعاون الدفاعي مع باريس. 

 

البيان

 




 

 


 

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