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الثلاثاء، 20-06-2023 08:46 ص

ماكرون: أوكرانيا تسلمت منظومة "سامب-تي" للدفاع الجوي

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوكرانيا تسلمت وباتت تستعمل نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى من طراز "سامب-تي" من صنع فرنسي إيطالي، وجاء ذلك بعد أربعة أشهر من تعهد باريس منح كييف النظام.

وكانت باريس قد أعلنت في مطلع فبراير الماضي أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام "باتريوت" الأمريكي.

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وقال ماكرون في خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي، "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا حيث يحمي منشآت رئيسية ويحمي الأرواح".


من المفترض أن يساعد "سامب-تي مامبا" أوكرانيا في التعامل مع هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ والطائرات الروسية.

 

البيان

 




 

 


 

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