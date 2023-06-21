لبنان يطلب رسميا التمديد لليونيفيل

الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على تجديد ولاية اليونيفيل للفترة 2023- 2024.

ومن المقرر ان يرسل طلب الموافقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لدرسه قبل انتهاء الولاية الحالية لليونيفيل في نهاية آب.

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وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب اعلن قبل ايام بعد لقائه كلًّا من سفيري فرنسا وروسيا، أنه يسعى الى حذف الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد السنة الماضية، والتي تنص على أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل".



ويدعو مجلس الامن الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.



إلّا أنّ مصادر حكومية رسمية أوضحت أنّ "من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، وأن لا قرار حكومياً رسمياً بعد، أو ورقة رسمية في هذا الإطار".



بترا