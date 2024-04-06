"بلومبرغ": الهند تتسلم سفينتين حربيتين روسيتين رغم العقوبات

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤولين كبار في الهند، أن البحرية الهندية ستتسلم سفينتين حربيتين روسيتي الصنع في الأشهر القليلة المقبلة رغم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.



وأوضحت "بلومبرغ" أن "الصفقة شملت أربع سفن، لم يتم تحديد فئتها، ومن المحتمل أن تتسلم الهند السفينة الأولى في سبتمبر 2024، والثانية في عام 2025".

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يشار إلى أن روسيا والهند أبرمتا صفقة لإنتاج وتوريد أربع سفن حربية روسية الصنع للقوات الهندية في عام 2018، وعلى الرغم من العقوبات الغربية، فإن الاتفاق لا يزال ساري المفعول، وستتسلم الهند السفن الموعودة بها.



هذا وأكد السفير الروسي في نيودلهي دينيس أليبوف، في وقت سابق، أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، لن تؤثر على مسار التعاون الاقتصادي بين روسيا والهند في المستقبل.

RT