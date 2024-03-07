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الخميس، 07-03-2024 02:46 م

روغوف: معارك عنيفة في شوارع قرية رابوتينو بزابوروجيه والجيش الروسي يسيطر على مركزها

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الوكيل الإخباري - أكد فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية، تواصل القتال في شوارع قرية رابوتينو حيث تنتشر هناك القوات الروسية ضمن القطاع الأوسط من القرية الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.

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وأشار روغوف لوكالة "نوفوستي" إلى أنه "تدور معارك عنيفة في شوارع رابوتينو. وتدور معارك أيضا في محيط المركز الثقافي".

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل قوات إلى هذا الجزء من الجبهة، بما في ذلك المعدات الثقيلة، في محاولة للتفوق على الوحدات الروسية من ناحية العدد.


وتقع رابوتينو على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه. وتتحدث كييف عن التقدم هناك باعتباره الإنجاز الرئيسي للهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية العام الماضي في هذا الاتجاه.

 

RT

 




 

 


 

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